Basketbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda çeşitli Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüpleri bildirdi.
Buna göre Türk takımlarının katılacağı organizasyonlar şöyle;
-ERKEKLER-
Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka
Basketball Champions League: Beşiktaş, Banvit, Eskişehir Basket, Sakarya BŞB
7DAYS EuroCup :Tofaş, Galatasaray, Türk Telekom
FIBA Europe Cup: Kaşıyaka, İstanbul BŞB
-KADINLAR-
Euroleague Women: Fenerbahçe, Hatay BŞB, Çukurova Basketbol
Euro Cup: Botaş, Beşiktaş, Mersin BŞB, Galatasaray, OGM Ormanspor
- 27.6.2018 10:58
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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