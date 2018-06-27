Basketbol Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı

    <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a> Federasyonu, Avrupa'da mücadele edecek takımları açıkladı

    Türkiye Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2018-2019 sezonunda çeşitli Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüpleri bildirdi.

    Buna göre Türk takımlarının katılacağı organizasyonlar şöyle;

    -ERKEKLER-
    Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe, , Darüşşafaka
    Basketball Champions League: Beşiktaş, Banvit, , Sakarya
    7DAYS EuroCup :Tofaş, ,
    FIBA Europe Cup: Kaşıyaka,

    -KADINLAR-
    Euroleague Women: Fenerbahçe, Hatay , Çukurova
    Euro Cup: Botaş, Beşiktaş, Mersin BŞB, , OGM Ormanspor

    1. 27.6.2018 10:58
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