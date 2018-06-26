Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, Sırp oyuncu Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Sırp oyuncu Stefan Bircevic ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bircevic'in, geçen sezon Süper Lig'de 12,5 sayı ve 4,6 ribaund, FIBA Avrupa Kupası'nda da 11,5 sayı ve 4,3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.