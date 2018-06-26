Banvit'te transfer
?Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, Sırp oyuncu Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, Sırp oyuncu Stefan Bircevic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Sırp oyuncu Stefan Bircevic ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bircevic'in, geçen sezon Süper Lig'de 12,5 sayı ve 4,6 ribaund, FIBA Avrupa Kupası'nda da 11,5 sayı ve 4,3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
- 26.6.2018 20:22
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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