Banvit'te transfer – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    'te transfer

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    ? takımlarından , Sırp oyuncu 'i kadrosuna kattı.

    takımlarından , Sırp oyuncu 'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon 'da forma giyen Sırp oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Bircevic'in, geçen sezon Süper Lig'de 12,5 sayı ve 4,6 ribaund, FIBA 'nda da 11,5 sayı ve 4,3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

    1. 26.6.2018 20:22
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