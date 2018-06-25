Darüşşafaka'dan David Blatt'a teşekkür – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'a teşekkür

    <a href="/index/darussafaka?id=4ba506f0-543b-42b3-a80e-f7f283d8ef9a" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a>'dan <a href="/index/david-blatt?id=bdc03268-bc2d-4f7d-9a3e-6807c76458db" class="" rel="tag">David Blatt</a>'a teşekkür

    Kulübü, yolların ayrıldığı ABD'li başantrenör 'a teşekkür etti.

    Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "Göreve geldiği günden itibaren ailesini ve bütün kamuoyunu hem saha içindeki başarıları hem de saha dışındaki insani özellikleri ile kendisine hayran bırakan Blatt, Daçka ailesi için bir antrenörden çok daha fazlası olduğunu göstermişti. Kendisine görev almış olduğu iki yılda elde ettiği tarihi başarılardan ve bütün camialara örnek olması gereken karakter yapısından dolayı sonsuz teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Blatt ise " ve Doğuş ailelerindeki güzel insanlara gelecekteki hayatlarında şans ve başarılar diliyorum. Bu tarihi başarının bir parçası olmaktan bile daha anlamlı olan şeyler, buradaki arkadaşlıkları geliştirmek ve deneyimleri paylaşmaktı. Burada tanışmış olduğum herkes için en iyisini dilerken onların işlerine karşı adanmışlık ve bağlılıklarını da takdir etmeden geçemiyorum. Bu olağanüstü dönem için 'ya gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


    1. 25.6.2018 12:47
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