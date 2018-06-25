Darüşşafaka'dan David Blatt'a teşekkür
Darüşşafaka Kulübü, yolların ayrıldığı ABD'li başantrenör David Blatt'a teşekkür etti.
Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "Göreve geldiği günden itibaren Darüşşafaka ailesini ve bütün kamuoyunu hem saha içindeki başarıları hem de saha dışındaki insani özellikleri ile kendisine hayran bırakan Blatt, Daçka ailesi için bir antrenörden çok daha fazlası olduğunu göstermişti. Kendisine görev almış olduğu iki yılda elde ettiği tarihi başarılardan ve bütün camialara örnek olması gereken karakter yapısından dolayı sonsuz teşekkür eder ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Blatt ise "Darüşşafaka ve Doğuş ailelerindeki güzel insanlara gelecekteki hayatlarında şans ve başarılar diliyorum. Bu tarihi başarının bir parçası olmaktan bile daha anlamlı olan şeyler, buradaki arkadaşlıkları geliştirmek ve deneyimleri paylaşmaktı. Burada tanışmış olduğum herkes için en iyisini dilerken onların işlerine karşı adanmışlık ve bağlılıklarını da takdir etmeden geçemiyorum. Bu olağanüstü dönem için Darüşşafaka'ya gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 25.6.2018 12:47
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 7
Yorum
Aslan GÜLE GÜLE!
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