Wanamaker’a 5 teklif var – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Wanamaker’a 5 teklif var

    Wanamaker’a 5 teklif var

    'ya transfer olacağı iddia edilen Brad Wanamaker'a NBA'den 5 teklif geldiği öne sürüldü.

    David Pick tarafından dile getirilen iddiada tecrübeli oyuncu ile Boston Celtic, Philadelphia 76ers, , Miami Nets ve 'in ilgilendiği kaydedildi.
    1. 20.6.2018 00:21
    2. Güncelleme: 20.6.2018 00:21
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