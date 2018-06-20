Sırp oyun kurucu Vasilije Micic Anadolu Efes'te
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'i transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu ve 1,95 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Micic, basketbola Sırbistan'ın Zeleznik takımı altyapısında başladı. Sırp ekibi Mega Vizura'nın ardından Bayern Münih'e geçen Micic; Kızılyıldız ve TOFAŞ sonrası Zalgiris Kaunas'ta forma giydi.
Geçen sezon Litvanya Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile 40 maça çıkan Sırp oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde 36 maçta 22,24 dakika ortalama süre aldı. Takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde pay sahibi olan Micic, maç başına 7,7 sayı, 2,2 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
- 20.6.2018 13:24
- Güncelleme: 20.6.2018 13:26
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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