Anadolu Efes, Vasilije Micic'i kadrosuna kattı
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Sırp oyun kurucu 'te

    Sırp oyun kurucu Vasilije Micic Anadolu Efes'te

    Basketbol Takımı, Sırp oyun kurucu 'i transfer etti.

    Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1994 doğumlu ve 1,95 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Micic, basketbola 'ın Zeleznik takımı altyapısında başladı. Sırp ekibi 'nın ardından 'e geçen Micic; Kızılyıldız ve TOFAŞ sonrası 'ta forma giydi.

    Geçen sezon Litvanya Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile 40 maça çıkan Sırp oyuncu, Avrupa Ligi'nde 36 maçta 22,24 dakika ortalama süre aldı. Takımının 'e yükselmesinde pay sahibi olan Micic, maç başına 7,7 sayı, 2,2 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    1. 20.6.2018 13:24
    2. Güncelleme: 20.6.2018 13:26
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