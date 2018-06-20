Kombinelere yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar yeni sezon kombinelerine büyük ilgi gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada daha ilk günde bin 600 kombine yenilemesi yapıldığı ifade edildi. Hatta geçen sezon ilk günde bu rakamın sadece 49 olduğu hatırlatıldı. Büyük ilgiden dolayı kongre üyeleri ve taraftarlara teşekkür edildi.