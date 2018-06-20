Kombinelere yoğun ilgi – Fotomaç – 20 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Kombinelere yoğun ilgi

    Kombinelere yoğun ilgi

    Fenerbahçeli taraftarlar yeni sezon gösterdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada daha ilk günde bin 600 kombine yenilemesi yapıldığı ifade edildi. Hatta geçen sezon ilk günde bu rakamın sadece 49 olduğu hatırlatıldı. Büyük ilgiden dolayı kongre üyeleri ve taraftarlara teşekkür edildi.
    1. 20.6.2018 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kombinelere yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN