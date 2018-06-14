Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik

    Cumhurbaşkanı , 'nde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Doğuş'u kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş'u ve tüm taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

    1. 14.6.2018 02:01
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