Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş'u ve tüm taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.