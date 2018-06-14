Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Doğuş'u kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş'u ve tüm taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
- 14.6.2018 02:01
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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