Hidayet Türkoğlu: "Milli takım benim için ayrı olmuştur"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hem sporculuk yıllarımda hem de başkanlık döneminde Milli Takım benim için ayrı olmuştur" diye konuştu.
Kadir Keçelioğlu: "Bu anlaşma amacımızı farklı boyutlara taşıyacak"
Sponsorluk anlaşmasında konuşan Voonka Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Keçelioğlu, 2012 yılında yola çıktıklarını belirterek, "Voonka olarak sağlıklı ve doğal yaşam desteği ile yola çıktık. Bizim sağlık köprüsü olmamız temel önceliğimiz. Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun. Ürettiğimiz 50'den fazla besin desteğiyle 7'den 70'e tüm kullanıcılara destek olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam ortağı olmak hizmet anlayışı gerektiriyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ile milli takımlar düzeyine yaptığımız işbirliği amacımızı farklı boyutlara taşıyacaktır. TBF ile artarak devam edeceğine inandığımız işbirliğinden gurur duyuyoruz. Hem kadın hem erkek basketbol milli takımlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voonka Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Keçelioğlu sponsorluk anlaşmasını imzaladı.
- 11.6.2018 11:41
- Güncelleme: 11.6.2018 11:53
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Hidayet Türkoğlu: "Milli takım benim için ayrı olmuştur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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