TOFAŞ Fenerbahçe Doğuş karşısında seriye tutundu – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    karşısında seriye tutundu

    TOFAŞ Fenerbahçe Doğuş karşısında seriye tutundu

    play-off final serisinin üçüncü maçında , ’u sahasında ağırladı.

    play-off final serisinin üçüncü maçında , 'u sahasında ağırladı. Mejia ve Owens'ın basketleriyle maça önde başlayan karşısında sarı lacivertli ekip, Datome ve Melih'in elinden budluğu dış atış isabetleriyle oyunu dengeye getirdi. Karşılıklı sayıların ardından her iki ekip de pota altında hata yapmadı ve ilk çeyrek 26-26'lık eşitlikle sona erdi.

    'nin 5 sayısıyla ikinci çeyreğe başlayan TOFAŞ, 12'nci dakika sonrası skoru 31-28'e getirdi. Wanamaker ile skora tutunan sarı lacivertli ekip, Melih ve 'in de üst üste bulduğu sayılarla 10-0'lık seri yakaladı ve 14'üncü dakika sonrası skoru 38-31 yaptı. Ancak pota altında etkili bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, rakibini top kayıplarına zorlarken bulduğu kolay basket şanslarını da iyi değerlendirdi ve soyunma odasına 52-49 önde girdi.

    Üçüncü çeyrekte TOFAŞ'ta Mejia ile Kadji, 'ta ise Wanamaker etkili oldu. Üstünlüğün sürekli olarak el değiştirdiği bu bölümde Kadji ile pota altından kurduğu oyunlarda başarılı oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta ise 'in zor atıştaki isabetine karşın final çeyreğine TOFAŞ 68-67'lük skor avantajıyla başladı.

    Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş; Wanamaker, Thompson ve Datome'nin sayılarının ardından 33'üncü dakika sonrası skoru 74-68'e getirdi. Her ne kadar TOFAŞ, Owens'ın üst üste 6 sayısıyla farkı azaltsa da hücumda bu kez Thompson ile boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 36'ncı dakika sonrası skoru 83-76 yaparak farkı açmaya devam etti. Ancak pes etmeyen TOFAŞ üst üste serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar sonrasında bitime 1.18 dakika kala skoru eşitledi: 86-86.

    Maçın son dakikası büyük çekişmeye sahne oldu. Wanamaker ve Henry'nin karşılıklı sayıları sonrası skor yine eşitlenirken, son 13 saniye Ali Muhammed, Henry'ye hücum faul yapınca TOFAŞ son bir hücum şansı daha kazandı. Bitime 3.5 saniye kala TOFAŞ'ta üç sayılık atışında isabet buldu ve kalan bölümde topu savunan TOFAŞ, maçı 91-88 kazanarak seride durumu 2-1'e getirerek final serisindeki ilk maçını kazandı.

    SALON: TOFAŞ
    HAKEMLER: (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Şahin (xx)
    TOFAŞ: Joshua Owens 11 (xxx), 21 (xxx), Pierria Henry 12 (xx), 23 (xxx), Tony Crocker 20 (xxx), (xx), Muhsin Yaşar 4 (xx), Berkan Durmaz (xx)
    FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet Düverioğlu 3 (x), Ali Muhammed 16 (xxx), 11 (xx), Luigi Datome 10 (xx), Nicolo Melli 4 (x), 20 (xxx), Jason Thompson 10 (xx), Marko Guduric 9 (xx), Kostas Sloukas 5 (xx), (x), Egehan Arna (x)
    1'İNCİ PERİYOT: 26-26
    İLK YARI: 52-49
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-67
    5 FAUL ALAN: Dk. 38.17 (TOFAŞ) - Dk. 39.45 Ali Muhammed, Dk. 39.43 (Fenerbahçe Doğuş)

    1. 9.6.2018 21:44
    2. Güncelleme: 9.6.2018 21:44
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