"Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz" – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    " desteğiyle yapıyoruz"

    "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz"

    ’nda hepimizin geçmişi vardı. Geleceğe yönelik tesis için yıkmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın destekleriyle önemli bir yeri Türk sporuna kazandıracağız. İnanın burası yapılan tüm tesisleri unutturacak”

    Federasyonu () Başkanı , dün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Federasyonun tesisleşme projeleri hakkında konuşan Türkoğlu, "'nda hepimizin geçmişi vardı. Geleceğe yönelik tesis için yıkmak zorunda kaldık. İnanın oraya katacağımız tesis bütün yapılanları unutturacaktır. O yüzden oraya şu ana kadar eksik olarak gördüğümüz, TBF tesisini Türk sporuna kazandıracağız. ile iletişim halindeyiz. Biz ne kadar bünyemize salon ve tesis kazandırırsak bunlar hep basketbol için. Bize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı

    BU MERKEZE İHTİYACIMIZ VAR
    Cumhurbaşkanı 'ın destekleriyle önemli bir tesisi Türk sporuna kazandıracaklarını kaydeden Türkoğlu, "Kendisine bu projeyi sunduğumuzda çok beğendi ve mutlu oldu. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnanın burası tüm yapılan tesisleri unutturacak. Altyapılarımız ve milli takımlarımız için böyle bir merkeze ihtiyacımız vardı. Biz yeni yönetim olarak her zaman yeni işler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Türkoğlu, ile Tofaş arasında oynanan final serisi için de şunları söyledi: "Bizleri heyecanlı bir süreç bekliyor. Hak eden kupayı alır."

    BASKETBOLA DEV SPONSOR
    Türkiye Basketbol Federasyonu ile Lenovo arasında dün sponsorluk sözleşmesi imzalandı. 'da bir otelde düzenlenen imza törenine Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu katıldı. Konuyla ilgili konuşan Türkoğlu, "Sponsorlukları açıklamaktan mutlu oluyorum" dedi.

    YENİ HİDAYETLER İÇİN DESTEK OLDUK
    Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Basketbol Federasyonu'na sponsor oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Hantaloğlu, "Türk basketboluna destek olmak için bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Nice Hidayetlerin, Ömer Onanların yetişmesi için destek olduk" ifadelerini kullandı.
    1. 8.6.2018
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