"Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapıyoruz"
“Abdi İpekçi Spor Salonu’nda hepimizin geçmişi vardı. Geleceğe yönelik tesis için yıkmak zorunda kaldık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın destekleriyle önemli bir yeri Türk sporuna kazandıracağız. İnanın burası yapılan tüm tesisleri unutturacak”
BU MERKEZE İHTİYACIMIZ VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle önemli bir tesisi Türk sporuna kazandıracaklarını kaydeden Türkoğlu, "Kendisine bu projeyi sunduğumuzda çok beğendi ve mutlu oldu. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnanın burası tüm yapılan tesisleri unutturacak. Altyapılarımız ve milli takımlarımız için böyle bir merkeze ihtiyacımız vardı. Biz yeni yönetim olarak her zaman yeni işler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Türkoğlu, Fenerbahçe ile Tofaş arasında oynanan final serisi için de şunları söyledi: "Bizleri heyecanlı bir süreç bekliyor. Hak eden kupayı alır."
BASKETBOLA DEV SPONSOR
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Lenovo arasında dün sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu katıldı. Konuyla ilgili konuşan Türkoğlu, "Sponsorlukları açıklamaktan mutlu oluyorum" dedi.
YENİ HİDAYETLER İÇİN DESTEK OLDUK
Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Basketbol Federasyonu'na sponsor oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Hantaloğlu, "Türk basketboluna destek olmak için bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Nice Hidayetlerin, Ömer Onanların yetişmesi için destek olduk" ifadelerini kullandı.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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