Basketbolda final heyecanı sürüyor – Fotomaç – 08 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Basketbolda final heyecanı sürüyor

    Basketbolda final heyecanı sürüyor

    ile , play-off final serisi üçüncü maçında yarın 'da karşılaşacak

    ile , play-off final serisi üçüncü maçında yarın 'da karşı karşıya gelecek.

    TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit'i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise ve 'i eleyerek finale gelmişti.

    Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş evinde rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

    1. 8.6.2018 12:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Basketbolda final heyecanı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN