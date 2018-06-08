Basketbolda final heyecanı sürüyor
TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Bursa'da karşılaşacak
TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın Bursa'da karşı karşıya gelecek.
TOFAŞ Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit'i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i eleyerek finale gelmişti.
Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk iki maçında Fenerbahçe Doğuş evinde rakibini 103-63 ve 86-78'lik skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı.
- 8.6.2018 12:47
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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