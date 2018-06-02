BSL Play-off Finalin adı: Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    04 Haziran 2018, Pazartesi
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    BSL Play-off Finalin adı: - TOFAŞ

    BSL Play-off Finalin adı: Fenerbahçe Doğuş - TOFAŞ

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında TOFAŞ, deplasmanda 'i 76-70 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi

    TOFAŞ'ın finaldeki rakibi, Banvit'i bir diğer yarı final eşleşmesinde 3-0 mağlup eden oldu.

    SALON: Sinan Erdem

    HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Baki
    : 12, Simon 11, Weems, Motum 8, Dunston 14, Birkan Batuk 6, Brown 4, McCollum 15
    TOFAŞ: Henry 21, Mejia 11, Crocker 3, Morgan 22, Kadji 13, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 2, Owens 4
    1'İNCİ PERİYOT: 16-19
    İLK YARI: 33-38
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60
    5 FAUL ALAN: 37.18 Kadji (TOFAŞ)
    1. 2.6.2018 21:58
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