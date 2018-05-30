Anadolu Efes TOFAŞ karşısında 2-0 geriye düştü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i 89-82 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmede üçüncü karşılaşma, 31 Mayıs Perşembe günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Henry'nin bireysel performansıyla skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 15-11 üstün geçti. Motum ve Douglas'ın dış atışlarıyla 7. dakikada skoru eşitleyen Anadolu Efes, Birkan Batuk'un da başarılı turnikeleriyle çeyreği 25-23 önde kapattı.

İkinci periyoda Motum'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla başlayan (23-27) lacivert-beyazlılara Kadji'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle karşılık veren TOFAŞ, 10-0'lık seri yakaladı ve öne geçerek 13. dakikada skoru 33-27'ye getirdi. Henry ve Morgan'ı set hücumlarında iyi kullanan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, ilk yarıda üç sayılık atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyi Yiğit Arslan ve Morgan'la sürdürerek 23. dakikayı 56-51 önde geçti. Doğuş Balbay ve Motum ile rakibinin arayı açmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 25. dakikada farkı 1'e (56-55) indirse de Morgan ile üst üste serbest atışlardan sayılar bulan mavi-yeşilli ekip, final periyoduna 66-58 önde girdi.

Son çeyreğin ilk hücumunda Mejia'nın 3 sayılık basketiyle TOFAŞ, farkı çift hanelere (69-58) çıkardı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte savunmasını sertleştiren ve TOFAŞ'ı top kayıplarına zorlayan Anadolu Efes, son dakikaya girilirken farkı 4'e (84-80) indirdi. Henry'nin bitime 26 saniye kala attığı üçlükle rakibini oyundan düşüren TOFAŞ, maçtan 89-82 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Henry, kaydettiği 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te de Birkan Batuk 22 sayı attı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen

TOFAŞ: Morgan 19, Crocker 9, Mejia 11, Henry 22, Owens 8, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 5, Yiğit Arslan 6, Kadji 7, Muhsin Yaşar 2

Anadolu Efes: McCollum 13, Birkan Batuk 22, Motum 17, Dunston 15, Simon 8, Doğuş Balbay 2, Stimac, Douglas 5

1. Periyot: 23-25

Devre: 48-43

3. Periyot: 66-58

Beş faulle çıkan: 37.49 Kadji (TOFAŞ)