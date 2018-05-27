TOFAŞ Anadolu Efes'e fark attı
TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 91-63’lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti.
TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 91-63'lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 29 Mayıs Salı günü saat 20.45'te TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline saha avantajıyla başlayan TOFAŞ, serinin birinci maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Josh Owens beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tony Crocker'ın üçlüğüyle buldu. Josh Owens, Sammy Mejia ve Crocker'ın elinden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-8 önde geçen Bursa temsilcisi, Dunston ve Weems'in basketlerine Tony Crocker ve Muhsin Yaşar'ın sayılarıyla karşılık verdi. Yakaladığı hızlı hücumlarla farkı artıran ev sahibi ekip, Pierria Henry'nin sayısı sonrası Tony Crocker ve Kenny Kadji'nin üçlükleriyle skoru 25-16'ya getirip, ilk periyodu Barış Ermiş'in basketiyle 27-17 önde kapattı.
İkinci periyodun ilk dakikalarında Derrick Brown ve Simon'un basketleriyle hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 12. dakikada durumu 31-26'ya getirdi. Yiğit Arslan'ın üçlükleriyle kontrolü yeniden eline alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tony Crocker, Raymar Morgan, Berkan Durmaz ve Pierria Henry'nin skor katkısıyla soyunma odasına 50-42 üstün girdi.
Taraftarının desteğiyle üçüncü çeyreğe de coşkulu bir başlangıç yapan TOFAŞ, Sammy Mejia, Pierria Henry ve Tony Crocker'ın basketleriyle bulduğu 7-0'lık seri sonrası farkı 15'e çıkardı: 57-42. Kenny Kadji'nin sayılarının ardından Sammy Mejia üst üste 2 üçlük bularak 25. dakikada 23 sayılık farkı yakaladı: 67-44. Raymar Morgan'ın ardından Kenny Kadji'nin smaçlarıyla durum 73-48'e gelirken, çeyrek Morgan'ın sayılarıyla sonuçlandı: 78-53.
Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte Barış Ermiş'in üçlüğüyle bitime 6.49 dakika kala 27 sayılık farkı yakalayan (83-56) Mavi Yeşillilerde kalan bölümde genç oyuncular sahne aldı. Berkan Durmaz ve Muhsin Yaşar'ın skor katkısıyla sonuca giden TOFAŞ, parkeden 91-63 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Kaan Büyükçil (xx), Can Mavisu (xx)
TOFAŞ: Raymar Morgan 11 (xxx), Joshua Owens 2 (x), Pierria Henry 8 (xx), Sammy Mejia 12 (xxx), Tony Crocker 16 (xxx), Kenny Kadji 11 (xxx), Yiğit Arslan 11 (xxx), Barış Ermiş 7 (xx), Muhsin Yaşar 9 (xx), Mert Konuk (x), Berkan Durmaz 4 (xx), Efe Beşok (x)
ANADOLU EFES: Brock William Botum (x), Bryant Dunston 12 (xx), Doğuş Balbay 6 (xx), Krunoslav Simon 13 (xx), Clarence Weems Jr. 12 (xx), Arda Erdoğan (x), Berk Demir 4 (x), Birkan Batuk (x), Derrick Brown 10 (xx), Errick McCollum 3 (x), Muhaymin Mustafa 3 (x), Onuralp Bitim (x)
1.PERİYOT: 27-17
DEVRE: 50-42
3.PERİYOT: 78-53
- 27.5.2018 21:18
- Güncelleme: 27.5.2018 21:19
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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