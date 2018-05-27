TOFAŞ Anadolu Efes'e fark attı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'e fark attı

    <a href="/index/tofas?id=3f7ecfc8-0c06-445f-b8c9-7a78118a2237" class="" rel="tag">TOFAŞ</a> <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>'e fark attı

    , play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği ’i 91-63’lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti.

    , play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği 'i 91-63'lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 29 Mayıs Salı günü saat 20.45'te 'nda oynanacak.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline saha avantajıyla başlayan TOFAŞ, serinin birinci maçında 'i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ 'nda oynanan mücadeleye , , , , beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini 'ın üçlüğüyle buldu. , ve Crocker'ın elinden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-8 önde geçen temsilcisi, Dunston ve Weems'in basketlerine Tony Crocker ve 'ın sayılarıyla karşılık verdi. Yakaladığı hızlı hücumlarla farkı artıran ev sahibi ekip, 'nin sayısı sonrası Tony Crocker ve 'nin üçlükleriyle skoru 25-16'ya getirip, ilk periyodu 'in basketiyle 27-17 önde kapattı.

    İkinci periyodun ilk dakikalarında ve Simon'un basketleriyle hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 12. dakikada durumu 31-26'ya getirdi. 'ın üçlükleriyle kontrolü yeniden eline alan TOFAŞ , Tony Crocker, , ve Pierria Henry'nin skor katkısıyla soyunma odasına 50-42 üstün girdi.

    Taraftarının desteğiyle üçüncü çeyreğe de coşkulu bir başlangıç yapan TOFAŞ, Sammy Mejia, Pierria Henry ve Tony Crocker'ın basketleriyle bulduğu 7-0'lık seri sonrası farkı 15'e çıkardı: 57-42. 'nin sayılarının ardından Sammy Mejia üst üste 2 üçlük bularak 25. dakikada 23 sayılık farkı yakaladı: 67-44. Raymar Morgan'ın ardından Kenny Kadji'nin smaçlarıyla durum 73-48'e gelirken, çeyrek Morgan'ın sayılarıyla sonuçlandı: 78-53.
    Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte 'in üçlüğüyle bitime 6.49 dakika kala 27 sayılık farkı yakalayan (83-56) kalan bölümde genç oyuncular sahne aldı. ve 'ın skor katkısıyla sonuca giden TOFAŞ, parkeden 91-63 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

    SALON: TOFAŞ
    HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Kaan Büyükçil (xx), Can Mavisu (xx)
    TOFAŞ: Raymar Morgan 11 (xxx), Joshua Owens 2 (x), Pierria Henry 8 (xx), Sammy Mejia 12 (xxx), Tony Crocker 16 (xxx), Kenny Kadji 11 (xxx), 11 (xxx), Barış Ermiş 7 (xx), Muhsin Yaşar 9 (xx), Mert Konuk (x), Berkan Durmaz 4 (xx), Efe Beşok (x)
    ANADOLU EFES: Brock William Botum (x), Bryant Dunston 12 (xx), Doğuş Balbay 6 (xx), Krunoslav Simon 13 (xx), Clarence Weems Jr. 12 (xx), Arda Erdoğan (x), Berk Demir 4 (x), Birkan Batuk (x), 10 (xx), Errick McCollum 3 (x), Muhaymin Mustafa 3 (x), Onuralp Bitim (x)

    1.PERİYOT: 27-17
    DEVRE: 50-42
    3.PERİYOT: 78-53

    1. 27.5.2018 21:18
    2. Güncelleme: 27.5.2018 21:19
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