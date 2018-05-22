Potada play-off heyacanı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Potada play-off heyacanı

    Potada play-off heyacanı
    'nde play-off heyecanı bugün iki maçla başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serilerde günün ilk maçı saat 18.15'te Sinan Erdem'de oynanacak. A.Efes ile 'nın mücadelesi beIN Sports 3'ten yayınlanacak. NTV'den yayınlanacak diğer karşılaşmada ise Tofaş ile kozlarını paylaşacak. Bu müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
    1. 22.5.2018
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