Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi puan durumu ve play-off eşleşmeleri

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından Muratbey Uşak'ın ardından ligden düşen ikinci takım Yeşilgiresun Belediyespor oldu.

Fenerbahçe Doğuş normal sezonu ilk sırada tamamladı.

- Play-off eşleşmeleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor

TOFAŞ-Eskişehir Basket

Anadolu Efes-Darüşşafaka

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

Ligin 30. ve son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- Sonuçlar

Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 96-73

Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes: 85-91

Pınar Karşıyaka-Banvit: 69-89

Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol: 77-83

Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ: 70-75

Trabzonspor-Muratbey Uşak: 76-91

Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan: 59-72

Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 102-96

- Puan durumu