Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi puan durumu ve play-off eşleşmeleri
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    puan durumu ve play-off eşleşmeleri

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi puan durumu ve play-off eşleşmeleri

    'nde 2017-2018 sezonunda 30. ve son hafta karşılaşmalarıyla normal sezon sona erdi.

    Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından 'ın ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

    Doğuş normal sezonu ilk sırada tamamladı.

    - Play-off eşleşmeleri

    'nde play-off eşleşmeleri de belli oldu.

    Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

    Fenerbahçe Doğuş-

    TOFAŞ- Basket

    Anadolu Efes-Darüşşafaka

    -Banvit

    Ligin 30. ve son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    - Sonuçlar

    Fenerbahçe Doğuş- Büyükşehir Belediyespor: 96-73

    Odeabank-Anadolu Efes: 85-91

    Pınar Karşıyaka-Banvit: 69-89

    Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol: 77-83

    Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ: 70-75

    Trabzonspor-Muratbey Uşak: 76-91

    Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan: 59-72

    Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 102-96

    - Puan durumu

    S Takım O G M S Y P
    1 FENERBAHÇE DOĞUŞ 30 27 3 2618 2179 57
    2 TOFAŞ 30 24 6 2538 2328 54
    3 ANADOLU EFES 30 22 8 2501 2397 51
    4 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN 30 20 10 2288 2170 50
    5 BANVİT 30 18 12 2371 2278 48
    6 DARÜŞŞAFAKA 30 18 12 2399 2219 48
    7 ESKİŞEHİR BASKET 30 16 14 2401 2414 46
    8 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 14 16 2305 2348 44
    9 GALATASARAY ODEABANK 30 13 17 2430 2407 43
    10 PINAR KARŞIYAKA 30 12 18 2334 2494 42
    11 İSTANBUL BBSK 30 11 19 2347 2472 41
    12 DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE 30 10 20 2374 2461 40
    13 TRABZONSPOR 30 10 20 2568 2755 40
    14 GAZİANTEP BASKETBOL 30 10 20 2354 2506 40
    15 YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR 30 9 21 2391 2607 39
    16 MURATBEY UŞAK 30 6 24 2280 2464 36

    1. 13.5.2018 22:45
    2. Güncelleme: 13.5.2018 22:46
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