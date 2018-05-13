Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi puan durumu ve play-off eşleşmeleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda 30. ve son hafta karşılaşmalarıyla normal sezon sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından Muratbey Uşak'ın ardından ligden düşen ikinci takım Yeşilgiresun Belediyespor oldu.
Fenerbahçe Doğuş normal sezonu ilk sırada tamamladı.
- Play-off eşleşmeleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor
TOFAŞ-Eskişehir Basket
Anadolu Efes-Darüşşafaka
Beşiktaş Sompo Japan-Banvit
Ligin 30. ve son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Fenerbahçe Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 96-73
Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes: 85-91
Pınar Karşıyaka-Banvit: 69-89
Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol: 77-83
Yeşilgiresun Belediyespor-TOFAŞ: 70-75
Trabzonspor-Muratbey Uşak: 76-91
Demir İnşaat Büyükçekmece-Beşiktaş Sompo Japan: 59-72
Eskişehir Basket-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 102-96
- Puan durumu
|S
|Takım
|O
|G
|M
|S
|Y
|P
|1
|FENERBAHÇE DOĞUŞ
|30
|27
|3
|2618
|2179
|57
|2
|TOFAŞ
|30
|24
|6
|2538
|2328
|54
|3
|ANADOLU EFES
|30
|22
|8
|2501
|2397
|51
|4
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|30
|20
|10
|2288
|2170
|50
|5
|BANVİT
|30
|18
|12
|2371
|2278
|48
|6
|DARÜŞŞAFAKA
|30
|18
|12
|2399
|2219
|48
|7
|ESKİŞEHİR BASKET
|30
|16
|14
|2401
|2414
|46
|8
|SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|14
|16
|2305
|2348
|44
|9
|GALATASARAY ODEABANK
|30
|13
|17
|2430
|2407
|43
|10
|PINAR KARŞIYAKA
|30
|12
|18
|2334
|2494
|42
|11
|İSTANBUL BBSK
|30
|11
|19
|2347
|2472
|41
|12
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|30
|10
|20
|2374
|2461
|40
|13
|TRABZONSPOR
|30
|10
|20
|2568
|2755
|40
|14
|GAZİANTEP BASKETBOL
|30
|10
|20
|2354
|2506
|40
|15
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|30
|9
|21
|2391
|2607
|39
|16
|MURATBEY UŞAK
|30
|6
|24
|2280
|2464
|36
- 13.5.2018 22:45
- Güncelleme: 13.5.2018 22:46
-
Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
-
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi puan durumu ve play-off eşleşmeleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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