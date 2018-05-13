Pınar Karşıyaka - Banvit | CANLI
Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında Banvit'e konuk oluyor.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, üst sıraları hedefleyen Banvit'e konuk oluyor. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başladı.
Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Ewe Baskets Oldenburg'a kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Alexandar Trifunovic, Banvit'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
Pınar Karşıyaka - Banvit maçını canlı takip etmek için tıklayın
- 13.5.2018 13:19
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Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak"
Toplam 1
Yorum
MuratFB Gittiğin takımda inşallah olursun
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Galatasaray, şampiyon gibi karşılandı
Toplam 2
Yorum
Aslan Cok önemli bir 3 puan kazanildi,tabiki Galatasaraylilar sevinc yumagi oldu ve son yildaki en tarafsiz hakem yönetimi vardi sahada en nihayet
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Şampiyonluk şöleni İzmir'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Son doksan dakika cok önemli,enaz 1 puan ve mutlu son tabiki sonra kimseye zarar vermeden kutlama yapmak!
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