Pınar Karşıyaka - Banvit | CANLI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, üst sıraları hedefleyen Banvit'e konuk oluyor. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başladı.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Ewe Baskets Oldenburg'a kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Alexandar Trifunovic, Banvit'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



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