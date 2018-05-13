Pınar Karşıyaka - Banvit | CANLI – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    - Banvit | CANLI

    Pınar Karşıyaka - Banvit | CANLI

    , 30. hafta maçında Banvit'e konuk oluyor.

    'nde son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u evinde 84-76 yenerek çıkışa geçen , üst sıraları hedefleyen Banvit'e konuk oluyor. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başladı.

    Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Ewe Baskets Oldenburg'a kaybeden yeşil-kırmızılılarda Başantrenör Alexandar Trifunovic, Banvit'i yenecek güçte olduklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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    1. 13.5.2018 13:19
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