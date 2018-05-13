Banvit, Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Banvit, 'yı farklı yendi

    Banvit, Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçında Banvit, deplasmanda 'yı farklı geçti.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçında , evinde Banvit'e 20 sayı farkla mağlup oldu: 69-89.

    Bu sonuçla sezonu 30 maçta 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 42 puanda tamamlayan Karşıyaka, üst üste ikinci kez Play-Off'a kalamadı. Play-Off hattında yer alan Banvit ise 18 galibiyetle 48 puan topladı.

    İlk periyotta ev sahibi ekip Kennedy'nin, konuk takım ise Vidmar'ın sayılarıyla etkili oldu. İlk 5 dakikayı 8-7 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Banvit, çeyreği 5 sayı önde tamamladı: 13-18.

    İkinci periyoda Kulig'in üç sayılık basketiyle başlayan Banvit,karşısında Egemen ve Wood'la sayılar bulan Kaf-Kaf, 14. dakikada farkı 1 sayıya (23-24) indirdi. Ancak Banvit dış atışlardan skor üreterek soyunma odasına üstün girdi: 37-42.

    Üçüncü çeyrekte 23. dakikada Kennedy'nin üçlüğüyle skoru 47-47'ye getiren Karşıyaka'ya, Rautins ve Caloiaro'nun dış atışlarıyla yanıt veren Banvit yeniden farkı açtı. Konuk ekip Caloiaro'nun üst üste bulduğu sayılarla son bölüme 9 sayılık avantajla girdi: 59-68.

    Final periyodunda genç oyuncusu Şehmus, Thomas ve Kulig'in skora katkısıyla etkili olan Banvit, farkı 20 sayıya kadar çıkararak salondan galibiyetle ayrıldı: 69-89

    1. 13.5.2018 15:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Banvit, Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN