Banvit, Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçında Banvit, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı farklı geçti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Banvit'e 20 sayı farkla mağlup oldu: 69-89.
Bu sonuçla sezonu 30 maçta 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 42 puanda tamamlayan Karşıyaka, üst üste ikinci kez Play-Off'a kalamadı. Play-Off hattında yer alan Banvit ise 18 galibiyetle 48 puan topladı.
İlk periyotta ev sahibi ekip Kennedy'nin, konuk takım ise Vidmar'ın sayılarıyla etkili oldu. İlk 5 dakikayı 8-7 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Banvit, çeyreği 5 sayı önde tamamladı: 13-18.
İkinci periyoda Kulig'in üç sayılık basketiyle başlayan Banvit,karşısında Egemen ve Wood'la sayılar bulan Kaf-Kaf, 14. dakikada farkı 1 sayıya (23-24) indirdi. Ancak Banvit dış atışlardan skor üreterek soyunma odasına üstün girdi: 37-42.
Üçüncü çeyrekte 23. dakikada Kennedy'nin üçlüğüyle skoru 47-47'ye getiren Karşıyaka'ya, Rautins ve Caloiaro'nun dış atışlarıyla yanıt veren Banvit yeniden farkı açtı. Konuk ekip Caloiaro'nun üst üste bulduğu sayılarla son bölüme 9 sayılık avantajla girdi: 59-68.
Final periyodunda genç oyuncusu Şehmus, Thomas ve Kulig'in skora katkısıyla etkili olan Banvit, farkı 20 sayıya kadar çıkararak salondan galibiyetle ayrıldı: 69-89
- 13.5.2018 15:20
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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'dan Galatasaray'a gözdağı
Toplam 3
Yorum
GS42 Büyük takım olmak kolay değil hele birde GALATASARAY'sa bunları çok duyduk ŞAMPİYONLUK KUPASINI gözünün önünde kaldıracağız.
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
Husnu Dogru karar tanitimda okay yokuslu kararida emre akbabaicinde bir supriz olsa musacagiran genc besiktas super olurdu
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Fikret Orman açıkladı: Shakira Vodafone Park'a geliyor!
Toplam 2
Yorum
yas kac Sayin Orman, Shakira 34 yasina girdimiki, Vodafona Parka cikiyor?
Banvit, Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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