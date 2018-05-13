Banvit, Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçında Pınar Karşıyaka, evinde Banvit'e 20 sayı farkla mağlup oldu: 69-89.



Bu sonuçla sezonu 30 maçta 12 galibiyet, 18 mağlubiyetle 42 puanda tamamlayan Karşıyaka, üst üste ikinci kez Play-Off'a kalamadı. Play-Off hattında yer alan Banvit ise 18 galibiyetle 48 puan topladı.



İlk periyotta ev sahibi ekip Kennedy'nin, konuk takım ise Vidmar'ın sayılarıyla etkili oldu. İlk 5 dakikayı 8-7 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele alan Banvit, çeyreği 5 sayı önde tamamladı: 13-18.



İkinci periyoda Kulig'in üç sayılık basketiyle başlayan Banvit,karşısında Egemen ve Wood'la sayılar bulan Kaf-Kaf, 14. dakikada farkı 1 sayıya (23-24) indirdi. Ancak Banvit dış atışlardan skor üreterek soyunma odasına üstün girdi: 37-42.



Üçüncü çeyrekte 23. dakikada Kennedy'nin üçlüğüyle skoru 47-47'ye getiren Karşıyaka'ya, Rautins ve Caloiaro'nun dış atışlarıyla yanıt veren Banvit yeniden farkı açtı. Konuk ekip Caloiaro'nun üst üste bulduğu sayılarla son bölüme 9 sayılık avantajla girdi: 59-68.



Final periyodunda genç oyuncusu Şehmus, Thomas ve Kulig'in skora katkısıyla etkili olan Banvit, farkı 20 sayıya kadar çıkararak salondan galibiyetle ayrıldı: 69-89