Beşiktaş Sompo Japan Eskişehir Basket'i rahat geçti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Eskişehir Basket'i 87-69 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan kendi sahasında Eskişehir Basket'i 87-69 mağlup etti.
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 11, Strawberry 15, Weems 16, Clark 11, Sertaç Şanlı 9, Kenan Sipahi 10, Semih Erden 6, Palacios 2, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler 7, Erkan Veyseloğlu
ESKİŞEHİR BASKET: Buğrahan Tuncer 16, Yunus Sonsırma 4, Caner Erdeniz 3, Duncan 8, Ayres 13, Doğan Şenli 2, Dorukhan Engindeniz 6, Marshall 13, Kravtsov 4, Berkay Candan, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
1'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 41-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57
5 FAUL ALAN: 34.06 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan) - 36.16 Ayres (Eskişehir Basket)
- 10.5.2018 21:18
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