Beşiktaş Sompo Japan Eskişehir Basket'i rahat geçti! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'i rahat geçti!

    Beşiktaş Sompo Japan Eskişehir Basket'i rahat geçti!

    29'uncu hafta mücadelesinde kendi sahasında 'i 87-69 mağlup etti.

    29'uncu hafta mücadelesinde kendi sahasında 'i 87-69 mağlup etti.

    SALON: BJK Akatlar
    HAKEMLER: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki
    BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 11, Strawberry 15, Weems 16, Clark 11, 9, 10, 6, Palacios 2, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler 7, Erkan Veyseloğlu
    ESKİŞEHİR BASKET: Buğrahan Tuncer 16, Yunus Sonsırma 4, Caner Erdeniz 3, Duncan 8, Ayres 13, Doğan Şenli 2, Dorukhan Engindeniz 6, Marshall 13, Kravtsov 4, Berkay Candan, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
    1'İNCİ PERİYOT: 20-15
    İLK YARI: 41-32
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57
    5 FAUL ALAN: 34.06 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan) - 36.16 Ayres (Eskişehir Basket)

    1. 10.5.2018 21:18
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