Darüşşafa evinde Anadolu Efes'i geçti – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Darüşşafa evinde 'i geçti

    Darüşşafa evinde Anadolu Efes'i geçti

    'nin 28. haftasında , 'i 79-67 yendi.

    'nin 28. haftasında , 'i 79-67 yendi.

    Darüşşafaka bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 8. kez mağlup oldu.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Anadolu Efes, Motum'un dış atışlardan kaydettiği basketlerle 4. dakikayı 12-9 üstün geçti. Savunmayı sertleştiren konuk ekip, Weems'in boyalı alanda ürettiği sayılarla ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğe etkili başlayan Darüşşafaka, pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Anadolu Efes, McCollum ve Simon'un hızlı hücumlardan kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 7 sayıya (26-33) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen rakibi karşısında ve ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-37 önde gitti.

    Etkili performansını maçın ikinci yarısına da taşıyan Darüşşafaka, Eric ve Johnson'ın boyalı alan, Kartal Özmızrak'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı çift hanelere (51-39) çıkardı ve final periyoduna 56-46 üstün girdi.

    Son çeyreğe Kartal Özmızrak ve Eric'in sayılarıyla başlayan Darüşşafaka, 34. dakikayı 14 sayı (67-53) üstün geçti. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Johnson ve ile skor bulmaya devam eden Darüşşafaka, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.

    Salon: Volkswagen

    Hakemler: Emin Moğulkoç, , Mehmet Şahin

    Darüşşafaka: Wilbekin 13, Muhammed Baygül 3, Okben Ulubay 9, Johnson 8, Eric 16, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 4, Sant-Roos 8, Kartal Özmızrak 18, Kidd, Cummings, Emircan Koşut

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Simon 5, Weems 14, Motum 8, Dunston 13, Brown 4, McCollum 17, Onuralp Bitim 4, Muhaymin Mustafa, Berk Demir

    1. Periyot: 17-21

    Devre: 40-37

    3. Periyot: 56-46

    1. 6.5.2018 17:39
    2. Güncelleme: 6.5.2018 17:39
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