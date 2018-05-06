Blat: "Gayet güzel oyun çıkardık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 79-67 yenen Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt, karşılaşmada güzel bir oyun çıkardıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, Anadolu Efes'in iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Efes uzun süredir iyi basket oynuyor ve bu ligin çok kaliteli takımlarından birisi olduklarını gösterdiler. Ergin Ataman her zaman için bu takımda harika işler çıkartıyor. Bu maça rekabet edebilmek için geldik. Anadolu Efes'in gücünü biliyorduk ve gayet güzel oyun çıkardık. Şu an için mutluyum, Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra ligde kendi seviyemizde oynayamıyorduk. Bugün o seviyeye çıktık ve iyi bir oyun ortaya koyduk."

ATAMAN: "DÜŞÜK ÜÇLÜK YÜZDESİYLE OYNADIK"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise ikinci yarıda rakiplerinin kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydeden Ataman, "Maçın başında üstün taraf bizdik ancak 2. periyotun sonlarına doğru oyuna denge geldi. Devreye girmeden Kartal'ın 3 üç sayılık basketiyle geri düştük. İkinci yarıda Darüşşafaka bizden daha istekli ve sert oynadı. Bu sertliğe karşılık veremedik. Düşük üçlük yüzdesiyle oynadık. Darüşşafaka ise Kartal Özmızrak ve Okben Ulubay'dan ekstra sayılar bulup maçı kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Play-off'ta Darüşşafka ile eşleşme ihtimallerinin sorulması üzerine Ataman, şunları aktardı:

"Play-off maçları farklı olur. Play-off karşılaşmalarına ayrı motivasyonla çıkacağız ve saha avantajı bizde olacak. Darüşşafaka tehlikeli takım. Bu sezon play-off'ta bütün maçlar sert olacak. Rakip fark etmez hepsi zor. Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız."