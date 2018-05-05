Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Gençler durdurur" – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Türkiye Federasyonu Başkanı : "Gençler durdurur"

    Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Gençler durdurur"
    İstanbul Gençlik Festivali BistTalk'da konuşan Türkiye Federasyonu () Başkanı , TBF CEO'su ve A Menajeri Kerem Tunçeri gençlere basketbolda başarılı olmak ile ilgili bilgilendirme yaptı. Eski yıldızlar, spor daki çirkin görüntülere gençlerin 'dur' diyeceğini belirtti.
    1. 5.5.2018
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