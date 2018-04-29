TOFAŞ evinde rahat kazandı!

TOFAŞ, sahasında ağırladığı Eskişehir Basket'i özellikle son bölümdeki iyi oyunu sonunda mağlup ederek kazanma serisini 4 maça çıkardı ve lider Fenerbahçe Doğuş'un takibini sürdürdü.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Eskişehir Basket'i ağırladı. Her iki ekibin de pota altını etkili kullanarak başladığı maçın ilk çeyreği 14-19'luk konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyreğe Morgan'ın dış atış isabetiyle başlayan TOFAŞ, 15'inci dakikanın ortasında Owens'ın smaç basketiyle skoru 25-25'e eşitledi. 16'ncı dakika sonunda Mejia'nın basketiyle skor avantajını ele geçiren Bursa ekibi, geride kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına da 38-33 önde gitti.

Dönüşte Morgan'ın çaldığı top sonrası Crocker'ın orta mesafe isabetiyle farkı 7'ye çıkaran TOFAŞ karşısında Eskişehir Basket savunmayı sertleştirip hücumlarından boş dönmeyince skor 40-40'a eşitlendi. Karşılıklı sayılarla oldukça çekişmeli bir şekilde geçen bu bölümün sonunda TOFAŞ, kader çeyreğine 51-49'luk skor avantajıyla başladı. Maçın son 5 dakikasına ise 58-63 geriden giren Bursa temsilcisi, Barış Ermiş ve Mejia'nın üst üste sayılarıyla toparlandı ve 37'nci dakika sonunda yeniden öne geçti: 64-63. Son bölülmde ise savunmasını sertleştiren TOFAŞ, pota altından bulduğu sayılarla sonuca gitti ve parkeden 73-69 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligde 21'inci galibiyetini elde ederken, Eskişehir temsilcisi ise 13'üncü yenilgisini aldı.



SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker

TOFAŞ: Joshua Owens 7, Kenny Kadji 7, Pierria Henry 10, Sammy Mejia 13, Tony Crocker 8, Barış Ermiş 11, Raymar Morgan 15, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan

ESKİŞEHİR BASKET: Buğrahan Tuncer 8, Caner Erdeniz, Jeffrey Ayres 8, Joshua Duncan 15, William Baron 8, Berkay Candan, Doğan Şenli 5, Sean James Marshall 8, Viacheslav Kravtsov 17

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

DEVRE: 38-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-49

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