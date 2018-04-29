Melli: "Kupa bizim olacak" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Melli: "Kupa bizim olacak"

    Melli: "Kupa bizim olacak"

    Doğuş'un İtalyan yıldızı , 'e devirerek finale yükselmek istediklerini söyledi.

    Doğuş'un İtalyan yıldızı , 'e devirerek finale yükselmek istediklerini söyledi. Baskonia karşısındaki son maçta 21 sayı üreten Melli, "Obradovic'le çalışmak büyük şans. Buraya hak ederek geldik. Zalgiris iyi basketbol oynayan bir takım ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bu kupayı kazanacağız" diye konuştu.
    1. 29.4.2018
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