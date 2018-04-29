Kara Kartal rahat geçti – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    rahat geçti

    Kara Kartal rahat geçti

    Karşıyaka’yı konuk eden , rakibini 77-63 mağlup ederek 18. galibiyetini aldı. Clark 21, 18 sayıyla önemli katkı sağladı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Sompo Japan, 'yı 77-63 yendi. İlk periyot 16-16 eşitlikle geçilirken, siyah-beyazlılar devreyi 37-35 önde kapadı. İkinci yarıya hücumda tempolu başlayan Beşiktaş, ve Strawberry'nin etkili oyunuyla final periyoduna 12 sayı önde gitti: 57- 45. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan , karşılaşmayı 77-63 kazandı ve ligdeki 18. galibiyetini aldı.

    PALACİOS GERİ DÖNDÜ
    Beşiktaş ?Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı forvet Juan Palacios, yaklaşık 3 ay sonra sahalara döndü. Yaklaşık 4 dakika süre alan Palacios skora katkı sağlamadı. Kolombiyalı oyuncu 30 Ocak'ta Telekom Baskets Bonn'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ kolundan sakatlanmış ve uzun süre forma giymemişti.
    1. 29.4.2018
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