Kara Kartal rahat geçti
Karşıyaka’yı konuk eden Beşiktaş, rakibini 77-63 mağlup ederek 18. galibiyetini aldı. Clark 21, Semih Erden 18 sayıyla önemli katkı sağladı
PALACİOS GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş ?Sompo Japan forması giyen Kolombiyalı forvet Juan Palacios, yaklaşık 3 ay sonra sahalara döndü. Yaklaşık 4 dakika süre alan Palacios skora katkı sağlamadı. Kolombiyalı oyuncu 30 Ocak'ta Telekom Baskets Bonn'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ kolundan sakatlanmış ve uzun süre forma giymemişti.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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