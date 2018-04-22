Derbide kazanan Galatasaray! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Derbide kazanan Galatasaray!

    Derbide kazanan Galatasaray!

    26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 77-73 mağlup etti.

    26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 77-73 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan 9'uncu mağlubiyetini tattı.

    SALON: Sinan Erdem
    HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu
    GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2
    BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 21, Strawberry 24, Diebler 3, Weems 13, Semih Erden 4, Kenan Sipahi, Lalanne 6, Can Maxim Mutaf, Clark, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu
    1'İNCİ PERİYOT: 19-9
    İLK YARI: 37-22
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-45

    1. 22.4.2018 20:09
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