Derbide kazanan Galatasaray!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-73 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26'ncı hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-73 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11'inci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan 9'uncu mağlubiyetini tattı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu
GALATASARAY ODEABANK: Renfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 21, Strawberry 24, Diebler 3, Weems 13, Semih Erden 4, Kenan Sipahi, Lalanne 6, Can Maxim Mutaf, Clark, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu
1'İNCİ PERİYOT: 19-9
İLK YARI: 37-22
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-45
- 22.4.2018 20:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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