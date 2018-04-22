Anadolu Efes farklı kazandı! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    farklı kazandı!

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a> farklı kazandı!

    , 'nin 26. haftasında konuk ettiği 'u 86-67 yendi.

    , 'nin 26. haftasında konuk ettiği 'u 86-67 yendi.

    , bu sonuçla 19. galibiyetini elde etti. ise 16. yenilgisini aldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmaya Buva'nın pota altından bulduğu sayılarla 6-0'lık seriyle başlasa da Anadolu Efes, Dunston'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Konuk ekip, Buckner ve Thompson'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Toolson ile sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 17. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 27-32. Boyalı alanı iyi savunan Anadolu Efes, Simon'un sayılarıyla 18. dakikanın içinde yeniden öne geçti: 34-32. Ev sahibi ekip, soyunma odasına da 39-36 üstün gitti.

    İkinci yarıda Simon'un dış atışlardan, Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla Anadolu Efes, 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-42. Motum'un sayılarıya 29. dakikada farkı 16 sayıya (63-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, final periyoduna da 66-50 önde girdi.

    Dunston, Brown ve Douglas'ın sayılarıyla farkı açan Anadolu Efes, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

    Anadolu Efes: Doğuş Balbay 8, Birkan Batuk, Simon 22, Motum 6, Dunston 14, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Brown 11, McCollum 11, Douglas 8, Onuralp Bitim 2, Muhaymin Mustafa 4

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 9, Toolson 4, Uğur Dokuyan 4, 6, Buva 17, Buckner 21, Klobucar 5, Mert Çevik, Tevfik Akdamar, Gaffar Çetin 1, Bekir Karlı

    1. Periyot: 18-21

    Devre: 39-36

    3. Periyot: 66-50

    1. 21.4.2018 18:58
    2. Güncelleme: 22.4.2018 01:58
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