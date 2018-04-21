Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi – Fotomaç – 21 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tahincioğlu Süper Ligi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Gaziantep evinde kazandı!

    Tahincioğlu Süper Ligi'nin 26. haftasında Gaziantep Basketbol, 'u 79-67 yendi.

    Maçın 5. dakikasında 11-5 öne geçen Gaziantep Basketbol, birinci periyodu 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta, savunmadaki direncini arttıran Gaziantep Basketbol ilk yarıyı 35-27 önde geçti.

    Üçüncü periyotta konuk ekip daha skorer bir oyun ortaya koysa da ev sahibi Gaziantep Basketbol, final periyoduna 55-52 üstün girdi. Son çeyrekte kontrolü elinde tutan Gaziantep ekibi, sahadan 79-67 galip ayrıldı.

    Salon: Şahinbey

    Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

    Gaziantep Basketbol: Armand 16, Carter 22, Miller 15, Balazic 10, Erol Can Çinko, Murat Göktaş 1, Kadir Bayram, Freimanis 2, Can Uğur Öğüt 6, Murphy 7

    Büyükşehir Belediyespor: Jones 11, Harris 7, Doğukan Şanlı 5, Fall 12, Boothe 7, Jankovic 5, 2, Mehmet Özdoğan 3, Can Korkmaz 13, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen 2, Agah Abdussamed Kızılkaya

    1. Periyot: 19-14

    Devre: 35-27

    3. Periyot: 55-52

    Beş faulle çıkanlar: 28.19 Balazic (Gaziantep Basketbol), 33.03 James Metecan Birsen, 36.50 Harris (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

    1. 21.4.2018 18:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN