Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol evinde kazandı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 79-67 yendi.
Maçın 5. dakikasında 11-5 öne geçen Gaziantep Basketbol, birinci periyodu 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta, savunmadaki direncini arttıran Gaziantep Basketbol ilk yarıyı 35-27 önde geçti.
Üçüncü periyotta konuk ekip daha skorer bir oyun ortaya koysa da ev sahibi Gaziantep Basketbol, final periyoduna 55-52 üstün girdi. Son çeyrekte kontrolü elinde tutan Gaziantep ekibi, sahadan 79-67 galip ayrıldı.Salon: Şahinbey
Hakemler: Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Gaziantep Basketbol: Armand 16, Carter 22, Miller 15, Balazic 10, Erol Can Çinko, Murat Göktaş 1, Kadir Bayram, Freimanis 2, Can Uğur Öğüt 6, Murphy 7
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 11, Harris 7, Doğukan Şanlı 5, Fall 12, Boothe 7, Jankovic 5, James Metecan Birsen 2, Mehmet Özdoğan 3, Can Korkmaz 13, Mustafa Kırcalı, Tufan Önen 2, Agah Abdussamed Kızılkaya
1. Periyot: 19-14
Devre: 35-27
3. Periyot: 55-52
Beş faulle çıkanlar: 28.19 Balazic (Gaziantep Basketbol), 33.03 James Metecan Birsen, 36.50 Harris (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)
- 21.4.2018 18:33
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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