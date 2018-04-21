Kadın basketbolunun 1 numarası belli oluyor
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon yarın belli oluyor.
Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen organizasyonda yarın ev sahibi Sopron Basket ile Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg final maçında karşı karşıya gelecek. Novomatic Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa'nın kadın basketbolundaki en üst turnuvası olan organizasyona tarihinde ilk kez katılan ve Sopron Basket'e dün 68-65 yenilerek final oynama şansını kaybeden Yakın Doğu Üniversitesi ise bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk ile TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.
İlk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlayan, 1991-1992 sezonunda adı FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Rus temsilcisi, 2003, 2013 ve 2016 yıllarında kupada mutlu sona ulaştı.
- 21.4.2018 11:16
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Toplam 4
Yorum
ismiMİZ bence açıklama yapmayın artık, bunlara kimse inanmıyor, herkesin izlediği maçı nasıl izlediyseniz artık.
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‘Vodafone Park’ta bize bıçak atıldı’
Toplam 11
Yorum
Osman Balcı Rahmetli Demirel bile bir kupa finalinde kafasına Pet şişe yedi, Fenerden bahsediliyor..Cevap hazır, malum oluşum...
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Aykut Kocaman: Derbiyi unutun
Toplam 3
Yorum
ismiMİZ o değilde iyi konuşmuş ama....
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