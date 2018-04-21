Kadın basketbolunun 1 numarası belli oluyor – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kadın basketbolunun 1 numarası belli oluyor

    Kadın basketbolunun 1 numarası belli oluyor

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon yarın belli oluyor.

    'ın Sopron kentinde düzenlenen organizasyonda yarın ev sahibi ile Rus temsilcisi Ekaterinburg final maçında karşı karşıya gelecek. Novomatic Arena'da oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

    Avrupa'nın kadın basketbolundaki en üst turnuvası olan organizasyona tarihinde ilk kez katılan ve Sopron Basket'e dün 68-65 yenilerek final oynama şansını kaybeden ise bir başka Rus ekibi ile TSİ 18.00'de üçüncülük maçında karşılaşacak.

    İlk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlayan, 1991-1992 sezonunda adı FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirilen turnuvada UMMC Ekaterinburg üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Rus temsilcisi, 2003, 2013 ve 2016 yıllarında kupada mutlu sona ulaştı.

    1. 21.4.2018 11:16
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