FIBA’dan görev – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’dan görev

    FIBA’dan görev

    hakemlerimiz ile , 2018 Kadınlar 'nda görev yapacak.

    hakemlerimiz ile , 2018 Kadınlar 'nda görev yapacak. Federasyondan yapılan açıklamada, Özlem Yalman ile Yener Yılmaz'ın 'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek FIBA Kupası'nda düdük çalacağı ifade edildi.
    1. 21.4.2018
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