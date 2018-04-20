Türk hakemler 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak
Basketbolda Türk hakemler Özlem Yalman ile Yener Yılmaz, 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özlem Yalman ile Yener Yılmaz'ın İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda düdük çalacağı ifade edildi.
- 20.4.2018 19:34
- Güncelleme: 20.4.2018 19:48
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Türk hakemler 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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