Türk hakemler 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Türk hakemler 2018 'nda görev alacak

    Türk hakemler 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak

    Türk hakemler ile , 2018 Kadınlar 'nda görev yapacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile 'ın 'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül'de düzenlenecek Kadınlar 'nda düdük çalacağı ifade edildi.

    1. 20.4.2018 19:34
    2. Güncelleme: 20.4.2018 19:48
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