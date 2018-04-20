Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)

15.15 Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

17.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

20.15 Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

22 Nisan Pazar:

15.15 Darüşşafaka-Banvit (Volkswagen Arena)

17.00 Galatasaray Odeabank-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)

Bu arada, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ müsabakası, sarı-lacivertli takımın İspanyol temsilcisi Baskonia ile yaptığı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi maçları nedeniyle ertelendi.

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.00 OGM Ormanspor-Afyon Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar (Beylikdüzü)

15.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 Petkim Spor-Bahçeşehir Koleji (İzmir ENKA)

16.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

16.00 Yalova Group Belediye-Sigortam.net Bakırköy Basket (Yalova 90. Yıl)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Türk Telekom (Ankara)

16.00 Antalyaspor-Ankara DSİ (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

17.00 Düzce Belediyespor-Karesispor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Öte yandan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçları 24 Nisan Salı günü başlayacak.