Basketbolda haftanın programı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi'ne 26. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları yapılacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor ()

    15.15 Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

    17.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)

    20.15 Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak (Karşıyaka Atatürk)

    22 Nisan Pazar:

    15.15 Darüşşafaka-Banvit (Volkswagen Arena)

    17.00 Galatasaray Odeabank-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)

    19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor ()

    Bu arada, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ müsabakası, sarı-lacivertli takımın İspanyol temsilcisi Baskonia ile yaptığı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi maçları nedeniyle ertelendi.

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Bugün:

    16.00 OGM Ormanspor-Afyon Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

    Yarın:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar (Beylikdüzü)

    15.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

    15.00 Petkim Spor-Bahçeşehir Koleji (İzmir ENKA)

    16.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

    16.00 Group Belediye-Sigortam.net Bakırköy Basket (Yalova 90. Yıl)

    16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Türk Telekom (Ankara)

    16.00 Antalyaspor-Ankara DSİ (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

    17.00 Düzce Belediyespor-Karesispor (Kalıcı Konutlar Merkez)

    Öte yandan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçları 24 Nisan Salı günü başlayacak.

    1. 20.4.2018 10:11
    2. Güncelleme: 20.4.2018 10:12
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