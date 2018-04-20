Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 26. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
15.15 Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
17.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
20.15 Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
22 Nisan Pazar:
15.15 Darüşşafaka-Banvit (Volkswagen Arena)
17.00 Galatasaray Odeabank-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)
Bu arada, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ müsabakası, sarı-lacivertli takımın İspanyol temsilcisi Baskonia ile yaptığı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi maçları nedeniyle ertelendi.
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
16.00 OGM Ormanspor-Afyon Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar (Beylikdüzü)
15.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 Petkim Spor-Bahçeşehir Koleji (İzmir ENKA)
16.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Yalova Group Belediye-Sigortam.net Bakırköy Basket (Yalova 90. Yıl)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Türk Telekom (Ankara)
16.00 Antalyaspor-Ankara DSİ (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Düzce Belediyespor-Karesispor (Kalıcı Konutlar Merkez)
Öte yandan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçları 24 Nisan Salı günü başlayacak.
- 20.4.2018 10:11
- Güncelleme: 20.4.2018 10:12
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Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...
Toplam 7
Yorum
beyaz Caner , Querezma Tolga Zenginin taraftarı kışkırtması sonucu ve Finali de Şenol Güneşin süper oyunculuğu ile turu kazandılar.Ayıptır ayıp...
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Beşiktaşlı Tolga Zengin'den özür!
Toplam 18
Yorum
KARTAL35 TOLGA BEŞİKTAŞTA SENİN GİBİ KARAKTERLİ OYUNCULAR VAR.FENERDE SEYİCİSİNDE BU KARAKTER YOK.ADAMSIN HELAL SANA TOLGA
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Pepe-Soldado geriliminin sebebi ortaya çıktı
Toplam 1
Yorum
ŞAMPİYONU FUTBOL TAYİN ETMELİ. KULÜPLER KİM OLURSA BU FEDERASYON KESİNLİKLE DEĞİŞMELİ. TÜRK FUTBOLU KAOSTA. NEDEN AVRUPA SEVİYESİNİ YAKALAYAN TÜRK FUTBOLU YİNE KOPTU GERİ KALDI AVRUPA DAN
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