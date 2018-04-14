Sasa Obradovic: “Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti”
Lokomotiv Kuban Başantrenörü Sasa Obradovic, Darüşşafaka’nın Eurocup’ı kazanmayı hak ettiğini söyledi.
Lokomotiv Kuban Eurocup Finali ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka'ya mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lokomotiv Kuban Başantrenörü Sasa Obradovic, "İlk olarak Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. İki maçta da onlar iyi oynadı. Evimizdeki mağlubiyetten sonra mental açıdan geri dönmek zordu. Wilbekin'i durdurmakta zorlandık. Savunmada bizden daha iyiler. Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti. Fakat bunun finale gelene kadar gelen başarımızı da gölgelememesi lazım" diye konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Sasa Obradovic: “Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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