Furkan Aldemir: “Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtik”
Darüşşafaka’nın başarılı oyuncularından Furkan Aldemir, Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtiklerini söyledi.
Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Daçka'nın başarılı oyuncularından Furkan Aldemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Sezon başından beri bunun için savaşıyoruz. Bütün emeklerimiz bunun içindir. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bizim için değerliydi. İnşallah bu ilk ya da son olmaz. İnşallah Darüşşafaka Türk basketboluna daha fazla hizmet eder. Bize destek olan herkese teşekkür ederim. Ben bu takımı seviyorum. Ben bu takımda Doğuş'un olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü Darüşşafaka'nın önemli biri. Tarihe geçtik. Bu takım iyi şeyler yapmaya devam edecek. İnşallah bize inansınlar" diye konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Furkan Aldemir: “Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.