Furkan Aldemir: “Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtik” – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : “Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtik”

    <a href="/index/furkan-aldemir?id=c6e8ca13-b1dc-4a5f-9659-752fc092c106" class="" rel="tag">Furkan Aldemir</a>: “Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtik”

    ’nın başarılı oyuncularından , Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtiklerini söyledi.

    'nın başarılı oyuncularından , Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtiklerini söyledi.

    , Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Daçka'nın başarılı oyuncularından , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Sezon başından beri bunun için savaşıyoruz. Bütün emeklerimiz bunun içindir. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bizim için değerliydi. İnşallah bu ilk ya da son olmaz. İnşallah Darüşşafaka Türk basketboluna daha fazla hizmet eder. Bize destek olan herkese teşekkür ederim. Ben bu takımı seviyorum. Ben bu takımda Doğuş'un olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü Darüşşafaka'nın önemli biri. Tarihe geçtik. Bu takım iyi şeyler yapmaya devam edecek. İnşallah bize inansınlar" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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