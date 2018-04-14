David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık” – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık”

    David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık”

    Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Eurocup şampiyonluğu ile adlarını tarihe yazdırdıklarını söyledi.

    Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Eurocup şampiyonluğu ile adlarını tarihe yazdırdıklarını söyledi.

    Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 63-57'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, "Gurur duyuyorum. 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. 'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adamızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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