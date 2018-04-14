Darüşşafaka Avrupa şampiyonu! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Avrupa şampiyonu!

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a> Avrupa şampiyonu!

    final serisinin ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenen , seride durumu 2-0'a getirdi ve sezonu şampiyonu olarak tamamladı. Daçka bu şampiyonlukla önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele etmeye hak kazandı.

    , Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'luk skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.

    Karşılaşmaya iki takım da savunmayı iyi kontrol ederek başlarken, ilk 4 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra Wilbekin ve Sant-Ross ile art arda üçlükler bulan , 10-9 öne geçti. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Daçka Wilbekin'in son saniye atıştan bulduğu basketle periyodu 21-17 önde tamamladı.

    İkinci periyodun başında Wilbekin üst üste 6 sayı ile farkı açan Darüşşafaka, skoru 27-21'e getirdi. Hücumda toparlanan Kuban, Qvale'in art arda bulduğu 4 sayıyla 27-25 yaptı. Kulagin ve Qvale, sayılar bulmaya devam eden Rus ekibi, periyodun bitimine 46 saniye skoru 33-33'e getirdi. Son anlarda Wilbekin ve Kartal ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Daçka, devreye 39-33 önde girdi.

    Üçüncü periyoda savunmada rakibini durdurarak başlayan Darüşşafaka, hücumda Johnson, Furkan ve Cummings'in basketleri farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Daha sonra Lokomotiv Kuban, Ragland'un basketleri ile farkı kapatmaya çalışsa da Daçka, Wilbekin'in basketleri ile periyodu 55-45 üstün tamamladı.

    Son periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Üst üste Babb ve Collins ile basketler bulan Kuban farkı 5'e indirdi: 58-53. Kuban'ın geri dönmesine izin vermeyen Darüşşafaka, parkeden skorla 67-59'luk skorla galip ayrıldı ve 'ta şampiyon oldu.

    Karşılaşmanın en skoreri Darüşşafaka'da 28 sayı ile yıldızlan Wilbekin oldu. Kuban'da ise Ragland 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    Salon: Volkswagen

    Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx

    Darüşşafaka: Kidd xx 2, Wilbekin xxxx 28, Kartal xx 3, Muhammed x 3, Cummings xx 10, Okben x, Doğuş x, Furkan Aldemir xx 3, Howard Sant-Ross xx 8, JaJuan Johnson xx 8, Eric xx 2

    Başantrenör: Davit Blatt

    Lokomotiv Kuban: Collins xx 8, Antipov x 2, Ragland xxx 18, Baburin x, Lacey xx 5, Ivley x, Ilnitskıy x, Khvostos x, Elegar x 2, Babb x 3, Kulagin xx 8, Qvale xx 12

    Başantrenör: Sasa Obradovic

    1. Periyot: 21-17 (Darüşşafaka lehine)

    Devre: 39-33 (Darüşşafak lehine)

    3. Periyot: 55-45 (Darüşşafaka lehine)

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa şampiyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN