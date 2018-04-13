İşte NBA'de play-off eşleşmeleri! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    İşte NBA'de play-off eşleşmeleri!

    İşte NBA'de play-off eşleşmeleri!

    NBA'de play-off biletini alan son takım 'i uzatmalarda 112-106 yenen oldu.

    NBA'de play-off biletini alan son takım 'i uzatmalarda 112-106 yenen oldu. Eşleşmeler:

    Toronto - W. Wizards
    Boston - M. Bucks
    76ers - Miami
    Cavaliers - İndiana
    Rockets - T'Wolves
    Warriors - Spurs
    Portland - N. Orleans
    Oklahoma - Utah Jazz.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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