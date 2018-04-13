Eurocup Final MVP’si Scottie Wilbekin oldu
Eurocup Finalleri en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka’nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin seçildi.
Darüşşafaka, Eurocup Final serisinde iki maçta da Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Eurocup Finallerinin MVP'si de Daçka'dan oldu. Darüşşafaka'nın kupaya uzanmasında büyük emeği olan Scottie Wilbekin, finallerin MVP'si seçildi. Wilbekin, müsabakada 33 dakika süre aldı ve 28 sayı, 2 top çalma ve 1 asist ile mücadele etti.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:03
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Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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