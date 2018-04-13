David Blatt: “Adımızı tarihe yazdırdık”
Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Eurocup şampiyonluğu ile adlarını tarihe yazdırdıklarını söyledi.
Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 63-57'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, "Gurur duyuyorum. 5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. Mithat Demirel'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adamızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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