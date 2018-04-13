Darüşşafaka Avrupa şampiyonu!

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'luk skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.



Karşılaşmaya iki takım da savunmayı iyi kontrol ederek başlarken, ilk 4 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra Wilbekin ve Sant-Ross ile art arda üçlükler bulan Darüşşafaka, 10-9 öne geçti. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Daçka Wilbekin'in son saniye atıştan bulduğu basketle periyodu 21-17 önde tamamladı.



İkinci periyodun başında Wilbekin üst üste 6 sayı ile farkı açan Darüşşafaka, skoru 27-21'e getirdi. Hücumda toparlanan Kuban, Qvale'in art arda bulduğu 4 sayıyla 27-25 yaptı. Kulagin ve Qvale, sayılar bulmaya devam eden Rus ekibi, periyodun bitimine 46 saniye skoru 33-33'e getirdi. Son anlarda Wilbekin ve Kartal ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Daçka, devreye 39-33 önde girdi.



Üçüncü periyoda savunmada rakibini durdurarak başlayan Darüşşafaka, hücumda Johnson, Furkan ve Cummings'in basketleri farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Daha sonra Lokomotiv Kuban, Ragland'un basketleri ile farkı kapatmaya çalışsa da Daçka, Wilbekin'in basketleri ile periyodu 55-45 üstün tamamladı.



Son periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Üst üste Babb ve Collins ile basketler bulan Kuban farkı 5'e indirdi: 58-53. Kuban'ın geri dönmesine izin vermeyen Darüşşafaka, parkeden skorla 67-59'luk skorla galip ayrıldı ve Eurocup'ta şampiyon oldu.



Karşılaşmanın en skoreri Darüşşafaka'da 28 sayı ile yıldızlan Wilbekin oldu. Kuban'da ise Ragland 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.



Salon: Volkswagen



Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx



Darüşşafaka: Kidd xx 2, Wilbekin xxxx 28, Kartal xx 3, Muhammed x 3, Cummings xx 10, Okben x, Doğuş x, Furkan Aldemir xx 3, Howard Sant-Ross xx 8, JaJuan Johnson xx 8, Eric xx 2



Başantrenör: Davit Blatt



Lokomotiv Kuban: Collins xx 8, Antipov x 2, Ragland xxx 18, Baburin x, Lacey xx 5, Ivley x, Ilnitskıy x, Khvostos x, Elegar x 2, Babb x 3, Kulagin xx 8, Qvale xx 12



Başantrenör: Sasa Obradovic



1. Periyot: 21-17 (Darüşşafaka lehine)



Devre: 39-33 (Darüşşafak lehine)



3. Periyot: 55-45 (Darüşşafaka lehine)