Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Darüşşafaka’ya tebrik

    , Şampiyonu olan ’nın Başkanı ’a tebrik telgrafı gönderdi.

    , Şampiyonu olan 'nın Başkanı 'a tebrik telgrafı gönderdi.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın Avrupa olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Ümit Başkırt'a bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:33
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