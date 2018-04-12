Panathinaikos, flaş THY Avrupa Ligi kararı!
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Kulübünün başkanı Dimitris Giannakopoulos, THY Avrupa Ligi'nden çekileceklerini açıkladı.
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Kulübünün başkanı Dimitris Giannakopoulos, THY Avrupa Ligi'nden çekileceklerini açıkladı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) logosuna yer veren Giannakopoulos, "Panathinaikos, basketbolun her zaman olması gerektiği yere dönüyor!" ifadesini kullandı.
Giannakopoulos, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından Türk sporseverlerin tepkisini çekmişti. Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı, bu tepkiler sonrasında Türk sporseverlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış ve bu nedenle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edilmişti. Giannakopoulos'un cezası daha sonra 5 aya indirilmişti.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet, 11 mağlubiyetle tamamlayan Panathinaikos Superfoods, 4. olarak play-off çeyrek finalinde İspanya'nın Real Madrid takımıyla eşleşti.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:12
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
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