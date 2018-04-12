Orlando Magic'te Vogel dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'te başantrenör Frank Vogel'in görevine son verildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'te başantrenör Frank Vogel'in görevine son verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezondur takımın başında bulunan 44 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Vogel ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Başantrenörlük kariyerine 2011'de Indiana Pacers'ta başlayan ve takımını iki kez konferans finaline çıkaran Vogel, 2016'da başına geçtiği Magic'i iki sezonda da play-off'a taşıyamadı.
Orlando Magic, bu sezon 25 galibiyet 57 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:13
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
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