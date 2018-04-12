Orlando Magic'te Vogel dönemi sona erdi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'te Vogel dönemi sona erdi

    <a href="/index/orlando-magic?id=367adc9b-37b1-4c9f-bcbb-99bda89ccf90" class="" rel="tag">Orlando Magic</a>'te Vogel dönemi sona erdi

    Amerikan (NBA) takımlarından 'te başantrenör 'in görevine son verildi.

    Amerikan (NBA) takımlarından 'te başantrenör 'in görevine son verildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezondur takımın başında bulunan 44 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Vogel ile yolların ayrıldığı bildirildi.

    Başantrenörlük kariyerine 2011'de 'ta başlayan ve takımını iki kez konferans finaline çıkaran Vogel, 2016'da başına geçtiği Magic'i iki sezonda da play-off'a taşıyamadı.

    , bu sezon 25 galibiyet 57 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:13
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