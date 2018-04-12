Flaş gelişme! Ligden çekildiler – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Flaş gelişme! Ligden çekildiler

    Flaş gelişme! Ligden çekildiler

    Panathinaikos Başkanı , THY Euroleague'den çekildiklerini açıkladı!

    Yunan kulübünün başkanı , 'Euroleague Mafia' görseliyle takımını ligden çektiğini duyurdu.

    Panathinaikos, son 8 turunda Real Madrid'le eşleşmiş hatta saha avantajını da cebine koymuştu. Bu gelişme üzerine Real Madrid direkt olarak Final-Four'a kalacak.

    Türk taraftara hakaretten ceza almıştı

    Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edilmiş, daha sonra ceza 5 aya düşürülmüştü.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:48
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