Flaş gelişme! Ligden çekildiler
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, THY Euroleague'den çekildiklerini açıkladı!
Panathinaikos, son 8 turunda Real Madrid'le eşleşmiş hatta saha avantajını da cebine koymuştu. Bu gelişme üzerine Real Madrid direkt olarak Final-Four'a kalacak.
Türk taraftara hakaretten ceza almıştı
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından 1 yıl boyunca men edilmiş, daha sonra ceza 5 aya düşürülmüştü.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:48
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
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