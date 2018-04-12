'Çorap yırtma' modasının nedeni ortaya çıktı!
Real Madrid'li Gareth Bale ve Manchester City'li Kyle Walker'ın zaman zaman uyguladığı 'çorap yırtma' yönteminin neden yapıldığı ortaya çıktı.
Çorap yırtma, profesyonel futbolda yeni görülen oldu. Bunun nedeni ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Kimileri 'moda' olarak yorumlasa da, Real Madrid'den Gareth Bale, Manchester City'den Kyle Walker, West Ham'dan Masuaku ve daha birçok yıldız futbolcuda rastlanan yırtık çorap konusuyla ilgili İspanyol basınında yer alan haberde şu detaylara yer verildi:
"Günümüzde, teknolojik gelişmelerin etkisiyle terlemeyi önleyici, ayak desteği, rahatlık ve baldır sıkıştırma gibi özelliklere sahip çoraplar üretiliyor ancak bazı futbolcular kas sakatlığını tetiklediği gerekçesiyle çoraplarını belli oranda yırtıyor. Ancak uzmanlar yaptığı açıklamada bu tercihin daha çok psikolojik olduğu ve kısaca 'iyileşmeye inanmak' anlamında gelen plasebo etkisinin bulunduğunu ifade ediyor."
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
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