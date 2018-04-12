'Çorap yırtma' modasının nedeni ortaya çıktı!

Çorap yırtma, profesyonel futbolda yeni görülen oldu. Bunun nedeni ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Kimileri 'moda' olarak yorumlasa da, Real Madrid'den Gareth Bale, Manchester City'den Kyle Walker, West Ham'dan Masuaku ve daha birçok yıldız futbolcuda rastlanan yırtık çorap konusuyla ilgili İspanyol basınında yer alan haberde şu detaylara yer verildi:

"Günümüzde, teknolojik gelişmelerin etkisiyle terlemeyi önleyici, ayak desteği, rahatlık ve baldır sıkıştırma gibi özelliklere sahip çoraplar üretiliyor ancak bazı futbolcular kas sakatlığını tetiklediği gerekçesiyle çoraplarını belli oranda yırtıyor. Ancak uzmanlar yaptığı açıklamada bu tercihin daha çok psikolojik olduğu ve kısaca 'iyileşmeye inanmak' anlamında gelen plasebo etkisinin bulunduğunu ifade ediyor."