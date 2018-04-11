Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da

    Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da <a href="/index/will-cummings?id=504c6767-6976-41aa-af81-4945bc777d42" class="" rel="tag">Will Cummings</a>

    Eurocup Final serisi ilk maçının en değerli oyuncusu (MVP) ’nın Amerikalı basketbolcusu oldu.

    Eurocup Final serisinin ilk maçında Darüşşaka, deplasmanda uzatmaya giden maçta Rus ekibi 'yı 81-78 geçerek, bir adım öne geçmişti. Bu karşılaşmada 19 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile yıldızlaşan 'nın yıldız oyuncusu , ilk maçın MVP'si seçildi. Cummings, bu ödülü alırken 25 verimlilik puanı yaptı. Normal sezon MVP'si Scottie Wilbekin ise 24 sayı, 5 asist ve 3 ribaund ile oynayarak aldığı 23 verimlilik puanıyla müsabakayı tamamladı.

    Kuban'da ise Dmitry Kulagin 18 sayı, 6 ribaund ve 7 asist sonucunda elde ettiği 24 verimlilik puanıyla oynadı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN