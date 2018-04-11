Eurocup final serisi ilk maç MVP’si Daçka’da Will Cummings
Eurocup Final serisi ilk maçının en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka’nın Amerikalı basketbolcusu Will Cummings oldu.
Kuban'da ise Dmitry Kulagin 18 sayı, 6 ribaund ve 7 asist sonucunda elde ettiği 24 verimlilik puanıyla oynadı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:14
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