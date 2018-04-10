Darüşşafaka EuroCup finalinde rakibi Lokomotiv Kuban
Darüşşafaka bugün kritik bir sınava çıkacak. Temsilcimiz, ULEB Avrupa Kupası Final serisi ilk maçında L.Kuban’a konuk olacak
TAM KADRO RUSYA'DA
ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek. Bu arada karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, dün Rusya'ya giden Darüşşafaka'da eksik oyuncu bulunmuyor.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:47
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Darüşşafaka EuroCup finalinde rakibi Lokomotiv Kuban haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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