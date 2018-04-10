Darüşşafaka EuroCup finalinde rakibi Lokomotiv Kuban – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    EuroCup finalinde rakibi

    Darüşşafaka EuroCup finalinde rakibi Lokomotiv Kuban

    bugün kritik bir sınava çıkacak. Temsilcimiz, ULEB Final serisi ilk maçında L.Kuban’a konuk olacak

    Avrupa'daki temsilcimiz , bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Başarılı bir sezon geçiren Daçka, ULEB final serisi ilk maçında 'a konuk olacak. kentinde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonu olacağı seride ikinci maç 13 Nisan Cuma İstanbul Volkswagen'de oynanacak. İki maçın ardından seride eşitlik olması durumunda şampiyonu belirleyecek son müsabaka 16 Nisan Pazartesi tekrar Krasnodar'da yapılacak.

    TAM KADRO RUSYA'DA
    ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkını da elde edecek. Bu arada karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, dün 'ya giden Darüşşafaka'da eksik oyuncu bulunmuyor.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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