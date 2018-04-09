Bogdan Tanjevic genç basketbolculara ders verecek – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Bogdan Tanjevic genç basketbolculara ders verecek

    Bogdan Tanjevic genç basketbolculara ders verecek

    Uluslararası Spor ve Eğitim Akademisi (ISEAC), tutkunlarını, Karadağ’ın Bar kentinde basketbolun usta isimleriyle bir araya getirerek, eğitim almalarını sağlayacak.

    ISEAC Genel Direktörü Levent Ülkü, yaptığı açıklamada, basketbolun en çok oynanan spor branşları arasında yer aldığını vurgulayarak, ''Spor insanların hayatında önemli bir yere sahip. Sağlıklı yaşamın da kapılarını aralıyor. Çocukların ve gençlerin hem sosyal hem de fiziksel gelişimine katkı sağlarken disiplinli bir yaşam tarzı da kazandırıyor.'' ifadelerini kullandı.

    Ülkü, ISEAC olarak gençlerin tatil zamanlarında, alanındaki yeteneklerini ortaya çıkararak, kariyer hayatlarında geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

    Gençlerin basketbolun usta isimlerinden eğitim almasını sağlamak istediklerini ve 12 ile 16 yaş arasındaki 900 çocuğu Karadağ'a götüreceklerini anlatan Ülkü, kayıtların 15 Mayıs'a kadar www.ise-ac.com adresinden yapılabileceğini kaydetti.

    Ülkü, basketbol tutkunu çocuklara birer haftalık dönemler halinde A ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic, Ahmet Bülbül, Karadağ Milli Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Bosko Radovic'in yanı sıra Karadağ, Sırp ve Bosna Hersekli 8 antrenörün eğitim vereceğini dile getirdi.

    ISEAC Basketbol , 12 Haziran-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:06
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