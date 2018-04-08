Potada derbi günü – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Potada derbi günü

    Potada derbi günü

    Bilyoner.com 'nin 25. hafta mücadelesinde , 'ı ağırlıyor.

    Bilyoner.com 'nin 25. hafta mücadelesinde , 'ı ağırlıyor. 14.00'te başlayacak maç Spor'dan yayınlanacak. Normal sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 79-67 kazanmıştı. Günün diğer maçında Mersin, aynı saatte Samsun Canik'i konuk edecek.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
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