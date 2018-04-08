Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti.

Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 18'inci galibiyetini alırken, sarı kırmızılılar ise 13'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Günün diğer maçında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Samsun Canik Belediye'yi 102-62 yendi.