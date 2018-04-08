Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi!
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti.
Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 18'inci galibiyetini alırken, sarı kırmızılılar ise 13'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Günün diğer maçında ise Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Samsun Canik Belediye'yi 102-62 yendi.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:21
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
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