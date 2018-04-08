Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'ı devirdi!

    Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdi!

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 75-68 mağlup etti.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 25'inci hafta mücadelesinde kendi sahasında 'ı 75-68 mağlup etti.
    Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 18'inci galibiyetini alırken, sarı kırmızılılar ise 13'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
    Günün diğer maçında ise sahasında konuk ettiği Samsun Canik Belediye'yi 102-62 yendi.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:21
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